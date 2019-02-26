Москва, 26 февраля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Рост цен на топливо — лишь одна из причин повышения цен на билеты, и стоимость билетов продолжит расти, потому что экономически обоснованная цена на внутренних линиях — вдвое выше нынешней, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 26 февраля, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя сообщения о росте цен на авиабилеты.

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами сообщил о подорожании авиабилетов на 5−33% в зависимости от направления и авиакомпании в течение трех месяце зимы 2018−2019 года. Эксперты издания связывают рост цен на билеты, прежде всего, с подорожанием топлива.

«Рост цен на топливо — лишь одна из причин повышения цен. Акцент делается именно на этой причине, потому что она понятна и правительству, и гражданам. Расходы на топливо составляют примерно четверть всех расходов авиакомпаний. Но растут и другие расходы. Резко снизился курс рубля, при том, что большая часть затрат у авиакомпаний — в валюте, а доходы — в рублях. Выросли аэропортовые сборы.

Цены на билеты будут повышаться и дальше. Сейчас тарифы на внутренние перевозки экономически необоснованны, эти перевозки — генератор убытков: чем больше рейсов на внутренних линиях, тем больше убытков. Экономически обоснованный тариф — около 100 долларов за 1000 километров, то есть вдвое больше, чем сейчас. Но авиакомпании боятся остаться без пассажиров. И знают, что тот, кто сможет продержаться без резких повышений, завоюет рынок», — отметил Борис Рыбак.