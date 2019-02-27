Вашингтон, 27 февраля, 2019, 06:11 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Властители

Недавний исполнительный приказ президента США Дональда Трампа определяет область исследования искусственного интеллекта (ИИ) в качестве приоритетной и стратегической. Почему тематике ИИ уделяется настолько серьезное внимание, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Национальная комиссия по технологиям, автоматизации и экономическому прогрессу была создана при правительстве США еще в 1964 году, уже тогда американские власти и эксперты предвидели важность распространения автоматизации (частью которой и является нынешняя цифровизация) и стремились к лидерству в этой области. Теперь же технологии ИИ, то есть программ, способных проводить самостоятельную оценку больших баз, являются сферой надежд частного сектора американской экономики.

Стратегическая национальная программа «Американская инициатива ИИ» предписывает федеральным агентствам, обладающим вычислительными мощностями и хранилищами массивов данных, расширять доступ к этим ресурсам частных исследователей. Подразумевается, что военно-промышленные компании принимают в таких исследованиях интенсивное участие. Не забыта и подготовка кадров, для которой заинтересованные компании должны «уделять приоритетное внимание стипендиальным и обучающим программам для развития обучения специалистов в области ИИ».

Столь развернутая и мотивирующая программа действий, спущенная американским корпорациям из политического центра принятия решений, имеет своей причиной оценки, которые американские эксперты дали успехам Китая в сфере развития ИИ. Китай инвестирует в эту область на ближайшие десятилетия $150 млрд, а США — только $1,1 млрд. Вкупе с китайскими успехами, показанными в стратегическом управлении и планировании, программа ИИ может стать еще одним весомым аргументом в китайском глобальном лидерстве.

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