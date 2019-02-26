Москва, 26 февраля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Ошибки и потери средств при запуске искусственного интеллекта неизбежны, но это не значит, что РФ стоит отказываться от цифровизации — искусственный интеллект может выполнять функции, которые не под силу людям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о возможных больших потерях при запуске искусственного интеллекта (ИИ). Так, по его словам, Сбербанк потерял «миллиарды рублей» из-за маленьких ошибок, которые «закрались в алгоритм». Однако Салихов считает, что в таких показателях нет ничего удивительного.

«Потери, а, точнее, небольшие остановки и недочёты в ходе исполнения прибыльных планов той или иной компании, случались всегда — задолго до перехода Сбербанка к использованию ИИ. Но известно и множество случаев ошибок по причине человеческого фактора, которые приводили к ещё более серьезным последствиям», — отмечает Салихов.

По его словам, неудачи Сбербанка в каких-то вопросах как раз подчёркивает необходимость дальнейшей работы над цифровизацией РФ, которая необходима.

«Искусственный интеллект — это совершенствующаяся технология, без которой невозможен сложный актуарный математический расчет в современной системе работы банков. Самостоятельно человек такие расчеты выполнить не в силах. Пример Сбербанка не значит, что от ИИ в РФ нужно срочно отказываться или страна не готова к его использованию, — это лишь говорит о том, что код придется переработать и усовершенствовать», — считает Салихов.