Луганск, 26 февраля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. На станцию Рубежное прибыл эшелон с военной техникой, которая после разгрузки направилась в район населённого пункта Золотое, заявил 26 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

«По данным наших источников, 23 февраля на железнодорожную станцию Рубежное прибыл эшелон вооружения и военной техники в составе: 7 единиц 100-мм МТ-12 «Рапира», 5 единиц 122-мм гаубиц «Д-30», 4 единицы МТЛБ, а также более 10 единиц грузовой автомобильной техники типа «КАМАЗ» и «УРАЛ», — рассказал он.

Марочко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой пристальнее наблюдать за указанным районом, вовремя сообщать о местонахождении запрещённого вооружения Украины и, таким образом, добиться отвода данной техники на безопасное расстояние от линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 14 единиц бронетехники ВСУ возле линии соприкосновения участников вооружённого конфликта в Донбассе.

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