Москва, 26 февраля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Официальный курс доллара США к российскому рублю Центральный банк РФ намерен устанавливать на основании торгов на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Соответствующее правило прописано в проекте указания ЦБ РФ, который опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Если новые правила утвердят, официальный курс установят на основе данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, которые заключили на торгах «Московской биржи». Сейчас применяют другой порядок. Вместо данных с биржевых торгов курс рассчитывают на основании операций внутреннего межбанковского валютного рынка — то есть на основании сделок купли-продажи американской валюты между банками без посредников. При этом, как и прежде, курс определят на следующий день на основании операций, которые провели до 11:30 по московскому времени текущего дня.

Также предлагают скорректировать правила, по которым определяют курс других иностранных валют к рублю. Курс каждой валюты рассчитают на основании её котировок к доллару из информационной системы Томсон Рейтер (Thomson Reuters) на момент заключения каждой сделки, входящей в расчёт средневзвешенного курса доллара США по отношению к рублю. Если в силу каких-то причин доступ к системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) будет ограничен, курс иностранной валюты рассчитают по тем же правилам, но на основании данных из информационной системы Блумберг (Bloomberg). Сейчас при расчете стоимости иностранных валют к рублю информацию берут не из информационных систем, а из котировок на основании международных валютных рынках, межбанковском внутреннем валютном рынке, а также официальных курсов доллара США к указанным валютам, устанавливаемых центральными (национальными) банками соответствующих государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время обвала рубля не будет. Причём в долгосрочной перспективе российская валюта будет только укрепляться.