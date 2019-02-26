Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Импровизированный мемориал возник у дома № 55 на Невском проспекте Петербурга, на месте, где в ночь на 24 февраля внедорожник насмерть сбил двоих человек и ранил еще троих.

Topspb.tv Мемориал на месте ДТП (кадр телеканала «Санкт-Петербург")

По данным издания «Петербургский дневник», его организовали друзья погибшего в этом ДТП гражданина США Тодда Кроуэла. Они установили фото американца, долго жившего в России, зажгли свечи и возложили цветы.

Друзья и знакомые погибшего также провели вечер памяти в любимом караоке-баре Кроуэла на улице Рубинштейна. Там они исполнили его любимые песни.

Тем временем вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина 26 февраля сообщила, что один из пострадавших в ДТП на тротуаре Невского проспекта уже покинул больницу. «В Мариинской больнице остаются: мужчина в удовлетворительном состоянии и женщина в стабильно тяжёлом состоянии», — уточнила чиновница.

Напомним, 24 февраля в 00:29 у дома 55 по Невскому проспекту уроженец Азербайджана, житель Петербурга Мурад Касымов на автомобиле BMW X6 совершил столкновение с другим автомобилем, после чего наехал на группу пешеходов на тротуаре. Погибли на месте гражданин США Тодд Кроуэл и жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Три человека были госпитализированы.

По предварительным данным, Касымов в момент аварии находился под воздействие наркотического препарата. Он арестован и отправлен в СИЗО на два месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание за это преступление — до девяти лет лишения свободы.

Дело расследует ГСУ СКР по Санкт-Петербургу под контролем центрального аппарата СКР. Это связано с большим общественным резонансом трагического происшествия.