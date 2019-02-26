Мадрид, 26 февраля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Испания оказалась в затруднительном положении в преддверии грядущего прорыва в области технологий — появления нового поколения сетей мобильной связи, известного как 5G, которое обещает скорость в более чем 10 гигабайт в секунду. Еще до начала работы эта технология привела к трудностям во взаимоотношениях испанского правительства с властями Соединенных Штатов, сообщает сегодня, 26 февраля, издание El Mundo.

Kārlis Dambrāns Технология 5G

Дело в том, что два основных партнера испанских телефонных операторов (Huawei и ZTE) в глазах Белого дома, а также высокопоставленных лиц из Европейского союза выглядят подозрительно. Их называют троянским конем, подаренным Западу правительством КНР.

«Нельзя забывать, что эти системы напрямую разрабатываются при участии китайского правительства», — подчеркнул государственный секретарь США, бывший глава ЦРУ Майк Помпео. Он также заявил, что американское правительство перестанет делиться разведывательной информацией с теми союзниками, которые пользуются инфраструктурой китайских компаний.

Вызванный Вашингтоном страх перед китайских шпионажем привел к образованию «санитарного кордона» вокруг этих корпораций в лидирующих странах мира. Но только не в Испании, где, согласно сведениям El Mundo, как Huawei, так и ZTE остаются партнерами ведущих операторов телекоммуникаций, располагают более чем 30 антеннами G5 и пользуются государственными субсидиями. Кроме того, у Huawei даже есть соглашения с Национальным институтом кибербезопасности (INCIBE).

Нынешняя позиция Испании в этом вопросе может иметь тяжелые последствия для государственной безопасности, считает СМИ. США давно уже предупреждают своих союзников по НАТО, в число которых входит и Испания, об опасности использования инфраструктур и технологий китайских компаний для членов блока. Эта политика начала обретать форму в годы президентства Барака Обамы и стала еще более воинственной, когда страну возглавил Дональд Трамп.

Недавно Майк Помпео предупредил в ходе интервью каналу Fox, что правительство США не будет передавать разведданные союзным государствам, покупающим продукцию китайских корпораций. «Если страна использует и делает частью своих важнейших информационных систем эту технологию, то мы будем не в состоянии делиться с ней сведениями», — заверил госсекретарь. Между тем информация американской разведки имеет жизненно важное значение для союзных государств, помогая им предотвращать различного рода угрозы и избегать их, в частности, это касается исламского терроризма.

В случае Испании предостережение Помпео особенно актуально, так как там существует соглашение между одной из главных организаций, отвечающих за кибербезопасность (подведомственной министерству экономики INCIBE), и китайской корпорацией Huawei, обвиняемой в шпионаже на правительство КНР. Такое положение дел — большая редкость для стран Евросоюза и НАТО, отмечает El Mundo.