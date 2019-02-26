Сеул, 26 февраля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. BMW Korea временно перестанет выпускать семь моделей автомобилей, сообщает Chosun Biz.

25 февраля представители компании сообщили, что прекратят производство семи моделей автомобилей, такие как 520i, 530d, 630d xDrive GT, 730d xDrive, 730Ld xDrive, 740d xDrive, 740Ld xDrive.

В частности, данная мера будет принята из-за нарушения некоторых стандартов качества, которые был обнаружены во время проверки автомобилей перед транспортировкой.

У клиентов, заключивших договор на покупку автомобиля, могут возникнуть трудности из-за поздней транспортировки автомобилей.

Согласно информационному источнику, представители дилерских центров сообщили, что производство данных моделей начнется после решения проблемы, которое может затянуться до трех месяцев.