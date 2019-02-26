Калуга, 26 февраля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Работники НЛМК-Калуга (входит в дивизион сортового проката России Группы НЛМК) в 2018 году подали 1383 инициативы для повышения эффективности производства. Экономический эффект от внедрения идей превысил 627 миллионов рублей (на 74% больше, чем в 2017 году). Как сообщила 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь НЛМК-Калуга Гульнара Волкова, авторами инициатив в 2018 году выступили 744 человека, что на 3,5% больше по сравнению с 2017 годом.

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Предложения работников в основном были направлены на снижение себестоимости продукции: сокращение расхода сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов. Если внедрение идеи приносит положительный экономический эффект, то автору выплачивают дополнительное вознаграждение. В 2018 году за поданные и реализованные инициативы сотрудники НЛМК-Калуга получили премии на сумму 18,4 млн рублей.

В разработке инициатив участвуют все сотрудники завода. Наиболее активным в 2018 году стал прокатный цех НЛМК-Калуга, сотрудники которого больше всех подали и реализовали идей по сравнению с другими подразделениями.

Второй год подряд автором и реализатором самого большого количества инициатив (47 подал и 45 реализовал) на НЛМК-Калуга становится Виктор Ивахнюк, оператор машины непрерывного литья заготовки. Одной из самых значимых его идей в 2018 стала году инициатива по сокращению ширины реза заготовки на машине непрерывного литья заготовки.