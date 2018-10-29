Калуга, , 15:00 — REGNUM Крупнейший в Центральном регионе России производитель стального проката строительного назначения завод НЛМК-Калуга признан лидером по производительности труда в металлургии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Из сообщения следует, что предприятие занимает первую строчку в рейтинге всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2018» в номинации «Металлургия». Кроме того, завод третий раз признан лучшим предприятием по производительности труда в своем регионе.

«Производительность труда на НЛМК-Калуга в 2017 году составила 26,8 млн рублей в год на каждого работника, что на 13,3% превышает показатель 2016 года», — говорится в сообщении.

Составители рейтинга проанализировали информацию 5 тыс. ведущих промышленных предприятий, совокупная выручка которых составляет 51% ВВП России, а количество сотрудников — более 5,5 млн человек.

Отмечается, что показатель стал возможным благодаря реализации программ повышения операционной эффективности и ряда других мероприятий.

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