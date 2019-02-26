Москва, 26 февраля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Уровень жизни граждан РФ падает, и они начинают активно тратить свои сбережения, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что вклады населения в банках РФ в январе сократились на 2,5%.

Evgeny Бумажник

«Этому есть по крайней мере две причины, — сказал Хазин. — Одна носит экономический характер. Уровень жизни населения падает, и оно начинает тратить свои сбережения. Но есть ещё и институциональный фактор. Сначала население приучили к разного рода электронным операциям, а потом банки стали звереть — то заблокируют счёт, то ещё чего-нибудь. И люди поняли, что надо минимизировать свои отношения с банками. Кроме того, они осознали, что степень агрессивности налоговой службы превышает все мыслимые и немыслимые пределы, и поэтому все свои деньги лучше держать подальше от неё. То есть если легальная заработная плата, то её можно [положить] на карточку, а всё остальное только наличными».

При этом Хазин заметил, что он не исключает того, что сыграл свою роль и какой-то сезонный фактор, но отделить сезонный фактор от двух вышеназванных «дело тонкое и деликатное».

Напомним, что, согласно обзору ЦБ РФ «О развитии банковского сектора», вклады населения в российских банках в январе сократились на 2,5%.

Такое положение дел эксперты Банка России объяснили сезонными факторами.