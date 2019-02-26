Москва, 26 февраля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Об этом заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Так дипломат отреагировал на заявление российской дипмиссии в Лондоне о невозможности констатировать, что Скрипали живы. Он сообщил, что обращение российских дипломатов, просивших о встрече со Скрипалями, им передано.

«Я могу подтвердить, что они живы», — сказал Бристоу «Интерфаксу».

Сергей и Юлия Скрипали не хотят встречаться с российскими представителями, таков их выбор. Если их решение изменится, британские власти не будут чинить препятствий, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают британские власти, были отравлены сильнодействующим веществом в своем доме в Солсбери. Лондон обвинил в атаке на Скрипалей Россию. За прошедшее время никто не видел Сергея Скрипаля живым, хотя его дочь давала интервью прессе.

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