Москва, 26 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. За 2018 год смертность населения в России выросла в 32 субъектах РФ. В 13 регионах снизилась. Таковы данные Фонда независимого мониторинга «Здоровье», передает «Медвестник».

Старое кладбище

Отмечается, что средний показатель смертности по стране в 2018 году остался на уровне 2017 года.

Снижение смертности отмечено в: Ингушетии (3%), Чечне (4,2%), Ямало-Hенецком АО (4,7%) и Дагестане (4,8%). Значение коэффициента смертности не превысило пять на 1000 человек.

Регионы-лидеры по росту смертности: Чукотский АО (22%), Hенецкий АО (5,9%), Забайкальский край (5,2%), Сахалинская область (5%), Алтай (3,1%), Марий Эл (2,4%), Приморский край (2,3%), Еврейская АО (2,3%), Кировская (2,1%) и Пензенская области (2,1%).

Выше средней по России в 2018 году была смертность в 21 субъекте РФ: Ивановская, Владимирская, Орловская, Рязанская, Курганская, Hижегородская, Кировская, Пензенская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Архангельская, Челябинская, Сахалинская и Волгоградская области; Карелия и Марий Эл, Алтайский и Приморский края, Еврейская АО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» уровень смертности в России к 2024 году должен снизиться на 17%. За этот период планируется спасти более 200 тыс. человеческих жизней.

Подробнее: Смертность в России предполагается снизить на 17% — Голикова