Москва, 26 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Законопроект о льготах для рекламы пива внес в Госдуму депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

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Законопроектом предлагается вновь ввести льготы для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, уточнив, что прибыль от нее идет на поддержку спорта, и запретить умышленное уклонение от требований закона по рекламе безалкогольного пива. Депутат предлагает приравнять безалкогольное пиво к алкогольному для целей рекламы.

Также предлагается на бессрочной основе разрешить рекламу пива (включая безалкогольное) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений.

По примерным расчетам, введение новых норм позволит привлечь в отечественный спорт ежегодно не менее 1 млрд рублей частных инвестиций.