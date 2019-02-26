Магадан, 26 февраля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Магаданская областная дума будет рассматривать планы расходования 1,86 млрд рублей по программе развития особой экономической зоны, в числе которых 600 млн намерены направить на строительство физкультурно-оздоровительного центра «Президентский». Некоторые горожане считают затраты на возведения этого объекта странными на фоне того, что в городе много других нужд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Нью-Васюки

Читайте также: Колымскому селу без горячей воды нужен бассейн, потому что морозы

«Я слышал от друзей мнение, что ФОК и вправду нужен, мол, в микрорайоне «Автотэк» для детей практически ничего нет, а ехать на автобусе, например, в городской бассейн на занятия далеко. Более того, в одном месте будет и хоккейная коробка, тренажерные залы, игровые пространства и т. д. Да, пожалуй, в таком ключе идея построить ФОК хороша. Хотя будем честны: город можно пешком обойти за полчаса, и, чтоб добраться до места, не нужно кочевать с ветки на ветку в метро», — цитирует ИА «Весьма» жителя Магадана Андрея Гришина.

Он считает проблемой то, что в столице Колымы в принципе нет комфортной среды, в том числе во многих внутридворовых проездах города нет асфальта, либо он уже в плохом состоянии.

«По-моему, ФОК — это «надстройка» комфортной среды, — высказал мнение горожанин. — Когда есть асфальт, когда во дворах для детей построены площадки и стадионы для футбола и хоккея, когда пейзаж за окном не наводит тоску, а радует. Но нормальные дороги и тротуары почему-то в планах не предусмотрены, зато будет стадион».

Андрей Гришин также пояснил, что понимает: строительство ФОКов, кванториумов, культурных центров и так далее, конечно, выглядит масштабнее, чем строительство и ремонт дорог.

«И деньги заложены под них, и регионы предлагают свои проекты для участия в программах. Мне просто неясно, почему нет нацпроектов по укладке нормального асфальта в городах, по созданию комфортных городских пространств или хотя бы по покраске домов. И ещё мне кажется, что строительство такого объекта можно было бы обсудить с жителями», — считает Андрей Гришин.

По его мнению, потратить федеральные деньги можно было бы и на расселение нескольких неперспективных посёлков Магаданской области.

«Давайте обсудим и проголосуем. Мне кажется, так было бы честнее. И даже если бы идея не прошла и ее зарубили в Москве, не осталось бы ощущения, что власть сама решает, что ей нужно, — пояснил горожанин. — Но получается, что опять решают без нас. Да и название «Президентский», если честно, наводит тоску. Как будто Владимиру Путину мавзолеи строят по всей стране. И будет он стоять в Магадане в окружении обшарпанных зданий, дырявого асфальта, возле реки, куда не заходит рыба. Символично».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители колымского посёлка Сеймчан выразили возмущение планами построить там стадион за 718 млн рублей. Жители населённого пункта напомнили, что помимо отсутствия стадиона у них есть другие проблемы — люди 20 лет живут без горячей воды.

Читайте также: В колымском посёлке 20 лет нет горячей воды, зато появится дорогой стадион