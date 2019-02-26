Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. На вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС) России уже в 2019 г. поступит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, а второй военный самолет — в 2020 году. Об этом, как передает ТК «Звезда», сообщил заместитель гендиректора ПАО «Компания «Сухой» Александр Пекарш, возглавляющий филиал компании в Комсомольске-на-Амуре.

Mil.ru Сухой Су-57

По его словам, задача по поставкам самолетов в войска по силам производителям, поэтому оговоренные сроки не будут нарушены.

Пекарш напомнил, что в прошлом году компания уже совершила поставку опытных образцов воздушных судов, поэтому не должно возникнуть причин нарушить договоренности с Минобороны РФ.

Напомним, ранее директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов в интервью РИА Новости сообщил, что истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в РФ, заинтересовал представителей Индии.

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