Новосибирск, 26 февраля, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Годовое собрание общественности: итоги развития Новосибирска за пять лет или по-другому — отчёт мэра города Анатолия Локтя за пять лет управления городом, началось с исполнения гимна страны a capella. Такое необычное начало мероприятия произошло не по задумке организаторов, а из-за технической заминки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Youtube.com/watch?v=UnODU6XCGek Скриншот Трансляции Городского собрания с канала «МЭР_И_Я» на Youtube

После того как ведущие мероприятия попросили всех встать «для приветствия гимна РФ», собравшиеся несколько минут стояли в полной тишине, а затем начали петь гимн России a capella. После чего гимн заиграл уже со сцены.

«Это технические сложности. Поэтому гимн не заиграл. Зато получился запоминающийся экспромт в исполнении собравшихся в зале», — сказал изданию Накануне.RU пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Артём Роговский.

«Новосибирск — всё-таки удивительный город. Удивительный, потому что в нём живут такие люди неравнодушные, которые всегда готовы оказать помощь, поддержку, подставить плечо в трудной ситуации. Вот и сегодня во время этой заминки с гимном вы слышали голос заместителя председателя Совета городского Евгения Яковенко. Евгений Станиславович, спасибо тебе», — начал свою речь мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сам заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко позже в комментарии «Комсомолкой правде» рассказал, что у него нет музыкального образования, а пел он на эмоциях.

«Я в свое время имел счастье заниматься с Анатолием Галактионовичем Жуковым(ветеран Великой Отечественной войны, оперный певец — примечание издания), мы были друзьями, я у него занимался частным образом. Честно говоря, сегодня был без голоса, вообще-то я был простывшим. Уже четвертую неделю лечусь. А спел гимн на эмоциях, может поэтому получилось хорошо?» — рассказал Яковенко.

Отметим, что 25 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил общественности итоги социально-экономического развития города за 2014−2018 годы. В числе достижений за эти годы он назвал Михайловскую набережную, 29 детских садов и девять школ, новые дороги по ул. Георгия Колонды, Титова, Порт-Артурской и Спортивной, трамвайная линия до «Чистой Слободы».

«Нам удалось выстроить диалог с региональным и федеральным правительством. Мы преодолели политические распри, и работаем вместе на благо жителей Новосибирска, — сказал Локоть. — Консолидация сил даёт социально-экономические плоды. Так, с 2014 года размер поступлений на развитие города вырос на 5 млрд рублей, еще 4 млрд рублей за последние два года Новосибирск привлёк на реализацию нацпроектов в рамках указов президента. Кроме того, по инициативе губернатора и Законодательного собрания в этом году в город поступят дополнительные 10% налоговых поступлений, или 1,1 млрд рублей».

Подводя итоги, Локоть подчеркнул, что за пять лет численность жителей Новосибирска выросла на 65 тысяч человек и превысила 1 млн 600 тысяч жителей, а с учётом агломерации — 2 млн человек, а «отсюда — и масштаб стоящих перед городом задач и проблемы развития».