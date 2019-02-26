Ханой, 26 февраля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. О прибытии в Ханой американского госсекретаря Майка Помпео в преддверии переговоров глав США и КНДР сообщает Reuters.

White House Ким Чен Ын и Майк Помпео

Напомним, в Ханое 27 февраля начнется вторая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Саммит продлится два дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Трамп уже вылетел в столицу Вьетнама. Он написал в Twitter, что ждет этой встречи «с большим нетерпением».