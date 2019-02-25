Балахна, Нижегородская область, 26 февраля, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Строительство низконапорного гидроузла на Волге может привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации. Об этом заявила в ходе общественных слушаний в Балахне по проекту гидроузла руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Чиковитова.

Исаак Левитан. Волга. 1889

По ее словам, в настоящее время уровень стояния грунтовых вод на большой территории составляет 1,5−2 м, после завершения строительства объекта положение может ухудшиться. Причем там, где планируется подъем уровня грунтовых вод, расположены четыре действующих кладбища, промышленные предприятия, шламонакопитель, места складирования навоза и хозяйственно-бытовых отходов, сообщает газета «Рабочая Балахна».

Подпор воды в Волге приведет к увеличению площади подтопляемых территорий, а, соответственно, может увеличить объем поступающих в реку загрязненных стоков. Состояние сетей водопровода и канализации создаст реальную угрозу, связанную с природно-очаговыми заболеваниями и кишечными инфекциями, включая вирусный гепатит А.

По оценкам ведомства, площади мелководья значительно увеличатся. При этом представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в представленных на слушаниях материалах ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) нет прогнозных цифр по инфекционной и соматической заболеваемости после окончания строительства гидроузла.

Качество воды уже сейчас характеризуется высокой долей нестандартных проб по микробиологическим показателям. После строительства водохранилища и замедления скорости течения Волги качество воды ухудшится, причем из-за связи подземных источников с рекой возможно ухудшение качества воды в системах центрального водоснабжения, а также в колодцах, которые обеспечивают водой около 22 тыс. человек.

Оценки воздействия на окружающую среду по Балахнинскому району не проведена, в материалах не проработаны решения проблем, связанных с санитарно-эпидемическим благополучием жителей, заключила Чиковитова.

Напомним, губернатор Нижегоросдкой области Глеб Никитин ранее говорил, что низконапорный гидроузел не просто альтернатива, а единственный возможный способ восстановить судоходство на Волге. Проект низконапорного гидроузла стоимостью 43 млрд рублей попал в Стратегию развития внутреннего водного транспорта России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за обмеления Волги остро стоит вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища (63 метра вместо 68) этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство.

Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии отстаивают 68-ю отметку, подчеркивая, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени».

Энергетики подчеркивают, что при подъеме Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м данная проблема «решается надежно»: в соответствии с первоначальным замыслом проектировщиков Волжско-Камского каскада, Волга на этом участке становится судоходной в течение всего навигационного периода. Кроме того, одновременно решаются и другие острые вопросы: экологии, водорегулирования, энергетики.

Против подъема уровня водохранилища на 68-ю отметку возражают власти Нижегородской области и Марий Эл, опасаясь затопления территорий регионов.

Ранее занимавший пост и. о. руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров говорил, что поднятие уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м с имеющихся 63 метров «было бы выгоднее», но на сегодня «невозможно». В то же время, от отмечал, что обе отметки — 63 метра и 68 метров — являются проблемными.

По итогам общественных слушаний по проекту низконапорного гидроузла, которые состоялись в Городце, глава министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что ведомство имеет ряд замечаний к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Какие именно замечания возникли у профильного ведомства, не уточнялось.