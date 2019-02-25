Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Евгений Носов скоропостижно скончался 25 февраля в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ Елена Рыбина.

Память

Евгений Носов был одним из крупнейших исследователей Рюрикова городища — первого поселения славян и крепости под Великим Новгородом, которое считается местом призвания легендарного Рюрика и первой резиденцией русских князей.

Археологическими работами на Рюриковом городище Евгений Носов занимался более 40 лет — с 1975 года.

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