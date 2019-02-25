Тегеран, 25 февраля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Об уходе в отставку объявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф 25 февраля в сообщении в соцсети Instagram.

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В сообщении об отставке Джавад Зариф попросил прощения «за все недостатки» и выразил благодарность «иранскому народу и руководству».

Джавад Зариф находился на посту главы министерства иностранных дел Ирана более пяти лет, с августа 2013 года.

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