Пекин, 25 февраля, 2019, 23:10 — ИА Регнум. В 2018 году резко, почти на 65% по сравнению с предыдущим годом, вырос товарооборот с Россией приграничной китайской провинции Хэйлунцзян. Достигнутые показатели являются рекордными, сообщает 25 февраля Синьхуа со ссылкой на данные местной таможенной службы КНР и региональную газету «Хэйлунцзян жибао».

Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

При этом объем экспорта товаров из провинции в Россию снизился почти на 30%, до 7,5 млрд юаней, в то время как импорт российской продукции в Хэйлунцзян вырос более, чем на 80% и почти достиг 115 млрд юаней. Большую часть импорта из России составляют древесина и пиломатериалы, а китайский экспорт в нашу страну представлен сельхозпродуктами, электромеханической продукцией и обувью.

В 2018 году введена в строй вторая ветка нефтепровода Мохэ — Дацин, в результате этого возрос китайский импорт из России сырой нефти и нефтепродуктов. Эксперты считают, что дальнейшее увеличение пограничного товарооборота связано с проектами в энергетике и на российском Дальнем Востоке.