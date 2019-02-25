Москва, 25 февраля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию американского агентства Blomberg о том, что российский лидер Владимир Путин якобы поддержал позицию следствия по «делу Baring Vostok». Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, президент Путин, высказываясь о деле Baring Vostok, вовсе не оправдывал возбуждение уголовного дела.

«Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал», — пояснил Песков.

Напомним, агентство Bloomberg утверждает, что на одной из закрытых встреч Путин, якобы комментируя данное дело, встал на сторону правоохранительных органов, которые подозревают основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви и еще ряд лиц в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы арестовал Калви на два месяца.