Тайбэй, 25 февраля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. В январе 2019 года значительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также с предыдущим месяцем объем экспортных заказов, полученных промышленностью и сельским хозяйством Тайваня, сообщает 25 февраля Синьхуа со ссылкой на островной экономический департамент.

Тайваньской администрацией это падение до 40,5 млрд долларов связывается с ослаблением спроса на смартфоны и прочие гаджеты, а также с низкими ценами на сырьевые материалы и общим замедлением роста мировой экономики.