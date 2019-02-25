Лондон, 25 февраля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились на 3% в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к странам ОПЕК, 25 февраля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Нефть марки Brent подешевела на $2,03 до $65,09 за баррель. Нефть марки WTI потеряла в цене $1,73 и оценивается в $55,53 за баррель.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и успокойся. Мир не может справиться с повышением цен — он хрупкий!» — ранее заявил Трамп в «Твиттере».

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