Хартум, 25 февраля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Президент Судана Омар аль-Башир запретил проведение в стране незарегистрированных акций и митингов протеста, 25 февраля передает агентство Reuters.

DFID Судан

Мера по пресечению беспорядков вводится в рамках чрезвычайного положения, установленного в Судане сроком на год в пятницу 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины декабря 2018 года в Судане не прекращаются акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.

Читайте также: В Судане распущено правительство и введено чрезвычайное положение