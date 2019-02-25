Москва, 25 февраля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Американцы, пытающиеся организовать в Венесуэле переворот, увидели в президенте Николасе Мадуро слабого политика, заявил 25 февраля военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

David Hernández Уго Чавес

«Самая главная проблема Мадуро — он не такой сильный лидер, как Уго Чавес. Американцы это прочувствовали и пытаются свалить», — отметил эксперт.

Он уверен, что Чавес сумел бы дать отпор оппозиции. Однако сейчас США не взяли в расчёт обстоятельства, которые не позволяют им свергнуть легитимную власть Венесуэлы.

«Американцы не просчитали другой ситуации: они пытались склонить на свою сторону венесуэльскую армию, но не получилось. В ней сильны антиамериканские настроения и в то же время сильны патриотические настроения. Поэтому у Мадуро сильны позиции. Но эти позиции когда-то создал Чавес», — сообщил Коновалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самопровозглашённый «президент» Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 25 февраля прибыл в столицу Колумбии Боготу. Там он встретился с представителями стран Группы Лимы, в которую входят 12 латиноамериканских государств. Кроме того, оппозиционер провел переговоры с представителями США.