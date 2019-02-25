Вашингтон, 25 февраля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидаемое торговое соглашение с Китаем может сорваться, 25 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

«Это может вообще не произойти, окей? Но я думаю, что это произойдет, и это может произойти довольно скоро. Отношения у нас отличные», — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Президент США добавил, что стороны оказались «очень, очень близки» к сделке по итогам последнего раунда переговоров в Вашингтоне.

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