Санкт-Петербург, 25 февраля, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 февраля дал ряд поручений членам городского правительства по реализации в Северной столице социальных инициатив президента России, высказанных в послании Владимира Путина Федеральному собранию.

Александр Беглов

В частности, Александр Беглов поручил завершить работу по запуску социальной карты петербуржца. Она должна помочь горожанам, имеющим право на те или иные льготы, воспользоваться своими законными правами при обращении в различные учреждения.

«Не жители должны добиваться от государства социальной поддержки, доказывать свое право на нее. Это мы обязаны прийти к человеку и обеспечить его всем, что положено по закону. Прошу в течение двух недель предоставить график реализации этого проекта. В этом году система должна заработать», — сказал врио губернатора.

В месячный срок должны быть представлены предложения по расширению мер поддержки семей. Особое внимание Беглов обратил на программу доступного жилья для молодых семей.

«Город должен обеспечить наилучшие условия и приложить максимум усилий для того, чтобы рождение нового петербуржца было для каждой семьи желанным событием, не омрачалось бытовыми проблемами», — сказал врио губернатора.

Комитету финансов Санкт-Петербурга поручено проработать вопрос повышения надбавки за классное руководство учителям, а также иные меры материального стимулирования педагогов.

В целях повышения доступности медицинской помощи решено объявить 2019 год в Петербурге «Годом заботы о здоровье». «Стыдно называться второй столицей России, если мы не обеспечим всех без исключения жителей доступной и качественной медицинской помощью», — сказал Александр Беглов.

Александр Беглов вновь потребовал, чтобы в 2019 году были введены в эксплуатацию не достроенные ранее или поставленные на реконструкцию ясли, детские сады, школы, поликлиники. Для этого необходим постоянный контроль со стороны властей за тем, как строители выполняют свои обещания. Там, где невозможно быстро построить поликлинику, будут открываться врачебные кабинеты.

«Жилое строительство без возведения сопутствующей социальной инфраструктуры недопустимо. Однако строительство поликлиник — процесс более длительный, а во многих кварталах и частях города ситуация упущена, и поликлиник просто нет. Необходимо вменить в обязанность строителям и инвесторам предусмотреть соответствующие помещения под медкабинеты на первых этажах зданий», — сказал Беглов.

Глава города также поручил создать условия для прохождения диспансеризации работающими петербуржцами в вечернее время и в выходные.

«Президент поставил задачу перевести к 2021 году все детские поликлиники на высокие стандарты «бережливых поликлиник. Петербург в этой сфере может работать быстрее. Поэтому поручаю выполнить эту задачу уже к началу следующего года», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Беглов назвал крайне актуальными для Санкт-Петербурга в свете послания президента вопросы образования, экологии, переработки и утилизации мусора.