Барановичи, Белоруссия, 25 февраля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Белоруссия передала Сербии четыре истребителя МиГ-29 в рамках военно-технической помощи. Об этом 25 февраля сообщает агентство БелТА.

(сс) Tim Felce (Airwolfhound) МиГ-29

В ходе церемонии передачи самолётов, которая состоялась в городе Барановичи, первый заместитель начальника вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин заявил, что контакты между двумя странами интенсивно развиваются, а между оборонными ведомствами «налажен обмен опытом по большому спектру деятельности».

Он отметил, что Белоруссия готова «способствовать укреплению обороноспособности братской страны», а также пожелал Сербии, чтобы полученные от Белоруссии истребители «поднимались в небо только в ходе учений и торжественных мероприятий».

Министр обороны Сербии Александр Вулил отметил, что военно-техническая помощь со стороны Белоруссии имеет большое значение для республики.

«Между нашими странами есть ряд военно-экономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми владеет Белоруссия, но и нам есть, что предложить, — продукцию сербской оборонной промышленности», — сказал сербский министр.

Он также коснулся темы совместных военных учений и напомнил, что в 2019 году Сербия будет принимать на своей территории сербско-российско-белорусские учения «Славянское братство».

Как передавало ИА REGNUM, о намерении Минска безвозмездно передать Белграду четыре истребителя МиГ-29 в рамках военно-технической помощи стало известно весной 2018 года. Сообщалось, что полученные самолёты будут отремонтированы и модернизированы по той же схеме, что и шесть МиГ-29, которые Сербии ранее передала Россия.

Ожидается, что ремонт и доработка переданных самолетов будут осуществляться специалистами белорусского ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». По предварительной оценке, на проведение всех работ потребуется до полутора лет.

Таким образом, как подчёркивали в министерстве обороны Сербии, в ближайшем будущем республика будет иметь целую эскадрилью из истребителей МиГ-29, что сделает её военно-воздушные силы сильнейшими в регионе.

Добавим, что уже более года в СМИ также регулярно появляется информация о планах Белграда закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 у России или у Белоруссии, однако официально эти данные пока не подтверждались.