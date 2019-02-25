Симферополь, 25 февраля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Крымское предприятие «Массандра» передали из федерального ведения в государственную собственность республики. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Марина Каширская ИА REGNUM ФГУП Производственно-аграрное объединение «Массандра»

«Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия «ПАО «Массандра» управления делами президента РФ как имущественного комплекса. Управлению делами президента РФ совместно с Советом министров РК обеспечить в установленном порядке реализацию (соответствующих) мероприятий», — указано в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов публично поддержал идею продажи всех винодельческих предприятий полуострова в частные руки по примеру завода шампанских вин «Новый Свет», который в сентябре 2017 года был продан за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект».

«Я сторонник того, чтобы продать их все, тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Всё равно система мотивации совсем другая», — высказал позицию властей Аксёнов.