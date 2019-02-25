Москва, 25 февраля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Итоги выборов в Молдавии не оправдали надежд, которые были возложены на президента Молдавии Игоря Додона частью российской политической элиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Благодаря чрезмерному присутствию в наших информационных выпусках президента Додона и его единомышленников в Молдове, с их слов возникало впечатление, что выборы, которые прошли 24 февраля — это есть последний решительный бой, в котором им суждено, быть может, одержать победу. Как мы знаем, по итогам прошедших выборов, они в очередной раз зафиксировали раскол Молдовы на определённые лагеря, и в этом смысле нельзя назвать результаты этих выборов чей-то однозначной победой», — заявил Затулин.

По его словам, такой результат был предрешён уже заранее — никаких шансов у Партии социалистов и Додона перед выборами получить большинство не было просто потому, что они сами себя поставили в сложное положение, когда выступили заодно с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и проголосовали за изменение избирательного кодекса.

«Единственная гипотетическая возможность набрать на выборах в парламент «50% плюс один» у них существовала до тех пор, пока сами они не изменили законодательство в угоду Плахотнюку, сделав выборы пропорционально-мажоритарными. С этого момента всякие разговоры о том, что мы придём и победим, относятся к разряду предвыборной агитации, чем реального анализа, и это надо было понимать», — пояснил парламентарий.

Теперь у Додона остаётся возможность либо создать коалицию с Плахотнюком и, возможно, вернуть себе хотя бы часть полномочий, либо, если договориться не удастся, Додон останется в роли «голого короля», не имеющего полномочий как президент. Наконец, если договориться не получится, в стране пройдут внеочередные выборы.

«Больше нет никаких реальных после этих выборов возможностей. При этом сам Додон втянул нас в эту войну с Плахотнюком и лишний акт этой борьбы — это за два дня до выборов заявление следственного комитета о претензиях к Плахотнюку по поводу выведенных из России денег», — отметил Затулин.

«Мне кажется, политики ближнего зарубежья уже научились использовать нашу ностальгию и нашу тягу к восстановлению связей и отношений, которые существовали ещё в советские времена, чтобы использовать её в своих узкопрагматических целях», — подчеркнул он.

По мнению Затулина, в России реальное понимание ситуации присутствовало в высоких политических кругах, но «высокие сферы по традиции не делятся своими представлениями с масс-медиа и даже в самом аппарате, с исполнителями».

В результате продолжало бытовать ощущение, что победа Додона и социалистов возможна, а значит, возможно и возвращение президенту его полномочий, которые он периодически терял в столкновении с правительством и парламентом. Но теперь возвращение полномочий Додону достижимо только в случае его сделки с Плахотнюком, уверен парламентарий.

«Если мы хотим найти в Молдове честных, сторонящихся денег и бегущих от коррупции политиков, то мы никогда их там не найдём», — отметил Затулин.

«У меня впечатление, что кто-то у нас, надеюсь не на самом высоком уровне, сотворил из Додона какого-то кумира. Этого ни в коем случае не надо делать. У нас были в прошлые годы в других странах тоже свои кумиры, в которых потом мы жестоко разочаровывались. Вся история нашей работы на Украине — это история наших падших кумиров. Кравчук, Янукович с паузой в лице Ющенко, и мы знаем, чем все эти истории заканчиваются. Додон ничем не лучше и ничем не хуже этих персонажей», — указал он.

Об этом в том числе свидетельствует и отношение Додона к Приднестровью, отметил парламентарий.

«Мы как-то очень мало обратили внимания на то, что социалисты и сам Додон абсолютно по Приднестровскому вопросу ничем не отличаются от всех остальных политиков Молдовы. Это главный упрёк тем, кто выстраивает приоритеты в работе с Молдовой и Приднестровьем. Нашим приоритетом в создавшейся ситуации, даже во внутримолдавских вопросах, является Приднестровье. Если мы удержим, поддержим Приднестровье, тогда у нас остаётся неустранимый козырь, в том числе для того, чтобы влиять на политику Молдовы. Если мы вместо этого пускаемся в сомнительные интриги на выборах Молдовы, то очень часто нас будут сопровождать разочарования. И это очередное разочарование», — заключил Затулин.

Напомним, что выборы в парламент Молдавии 24 февраля впервые прошли в этой стране по смешанной системе. Если прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам, то теперь 50 парламентариев избираются по прежней схеме, а 51 — по одномандатным округам.

В результате выборы выигрывает правящая Демократическая партия Молдавии Владимира Плахотнюка с общим количеством мест 34 из 101. По последним данным, Партия социалистов получает 31 место в парламенте, а проевропейский блок «Сейчас» — 23.