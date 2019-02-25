Санкт-Петербург, 25 февраля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Использование поддельных водительских прав — распространенная проблема, появление их электронной «версии» поможет бороться с нарушителями, но не стоит отказываться и от идеи «чипизации» бумажных документов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 февраля, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя сообщения ГИБДД о сроках введения электронных документов.

(сс) Pexels За рулем автомобиля

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников в интервью РИА Новости заявил, что электронные версии водительских прав и свидетельств о регистрации автомобиля могут появиться уже в 2020 году. Это поможет бороться с поддельными документами и с проблемой использования одних прав похожими друг на друга водителями, отметил Черников. Одновременно с проектом оцифровки прав и свидетельств рассматривается и проект «чипизации» бумажных носителей.

«Использование поддельных документов — достаточно распространенная проблема. Она постепенно уходит в прошлое, но ушла еще не до конца.

Подделки используют граждане, лишенные прав, к примеру, за «пьяную езду». Они обращаются к мошенникам, которые имеют доступ к базе и ищут «донора», то есть человека со схожим возрастом и стажем. Были случаи, когда вследствие такого мошенничества страдали законопослушные граждане.

Введение электронных прав и свидетельств не должно отменять «чипизацию» этих документов. Прежде всего потому, что пока что далеко не во всех регионах страны у нас на дорогах хороший интернет. Слабая связь может затруднить считывание электронных прав», — отметил Александр Холодов.