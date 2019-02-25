Москва, 25 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Весна на территории России наступит во второй половине марта. Об этом сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Иван Ендогуров. Начало весны. 1890-е

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Так, в Москве текущая неделя будет достаточно холодной. Оттепель в дневные часы будет сменяться минусовыми температурами ночью. Самой холодной обещает быть ночь на 27 февраля. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до — 9 °C … — 7 °C. Погода будет облачная с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки и гололедица.

Как добавил Голубев, в начале недели на погоду большинства российских регионов будет влиять арктический воздух. Так, в областях Центрального федерального округа из-за влияния атмосферных фронтов будет облачно и с осадками. Температура продолжит превышать норму.

«Частые переходы температуры через нулевую отметку, смена фаз осадков, подтаивание снежного покрова в дневные часы — все это будет способствовать условиям для образования гололедицы, наледи и сосулек», — сообщили в Гидрометцентре.

Холоднее всего на Урале и в Якутии.

«На Урале по ночам 19—24 градуса ниже нуля. Днём — минус 7—12 градусов. На севере Урала ожидается снег с метелями», — приводит «Российская газета» слова Голубева.

В Якутии: минус 25—30 градусов по ночам, днём — 15—21 градус ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, по климатическим характеристикам март обещает быть типично зимним месяцем. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, и в феврале, и в марте возможны периоды с морозами до минус 20 градусов.