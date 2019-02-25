Токио, 25 февраля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Правительство Японии прорабатывает визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Токио в ближайшее время. Об этом сообщили в МИД Японии 25 февраля.

Presidential Press and Information Office Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока конкретная повестка до конца не обговорена.

«Мы будем согласовывать её по дипломатическим каналам», — приводит ТАСС слова представителя японского МИД.

Дата визита Лаврова в Японию не уточняется.

Напомним, договорённость о проработке скорого визита в Японию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова была достигнута в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Планируется, что на встрече речь пойдёт о мирном договоре между Токио и Москвой.

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Россия давно готова подписать с Японией мирный договор — Лавров

Встрече глав двух внешнеполитических ведомств на территории Японии будут предшествовать российско-японские консультации на уровне заместителей глав МИД, а 2 апреля пройдёт раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.

Как сообщало ИА REGNUM, диалог между Москвой и Токио по мирному договору, который по итогам Второй мировой войны Япония и СССР так и не был подписан, активизировался после российско-японского саммита в ноябре 2018 года в Сингапуре. За основу было предложено взять декларацию 1956 года.

В феврале 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Российская Федерация вполне готова подписать мирный договор с Японией, однако это должно быть всеобъемлющее соглашение о настоящих добрососедских отношениях.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии, считая, что суверенитет РФ над островами Курильского архипелага, который после окончания войны полностью вошёл в состав СССР, сомнению не подлежит.