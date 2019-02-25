Киев, 25 февраля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. На Украине нет ни единой развивающейся отрасли экономики, заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 24 февраля в эфире телеканала 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Политик отметил, что за последние годы на Украине расцвели ломбарды, микрокредитные организации, азартные игры и «наливайки».

"За последние 10 лет, вместо экономического прорыва, о котором нам каждые два часа рассказывают по телевизору, мы построили экономику, основанную на долгах, субсидиях, на деньгах, заработанных гастарбайтерами, без единой развивающейся отрасли экономики», — подчеркнул Рабинович.

Он призвал жителей Украины разумно подойти к вопросу голосования на выборах, поскольку поддержка старых кандидатур обернётся ещё большей нищетой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что в 2018 году главным «локомотивом» украинской экономики был внутренний спрос. Он положительно отразился на строительстве, торговле и сельском хозяйстве.

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