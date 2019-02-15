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В 2018 году экономика Украины росла за счёт внутреннего спроса

Экономика

Если двигателем экономики не является производство внутри страны, значит он находится за её пределами

Киев, 15 февраля 2019, 15:19 — REGNUM  В 2018 году рост ВВП Украины происходил за счёт внутреннего спроса, заявили 15 февраля в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины на официальной странице министерства в социальной сети Facebook.

По оценкам министерства, экономика Украины в 2018 году выросла на 3,2% ВВП.

«Основным источником экономического роста был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле», — сказано в сообщении.

По мнению экспертов, главным стимулятором внутреннего спроса на Украине являются денежные переводы мигрантов из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году украинские мигранты только по официальным каналам перевели на Украину $11 млрд. Экономический эксперт Александр Охрименко оценивает общую сумму переводов из-за рубежа примерно в 20 млрд.

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Социально-экономический кризис на Украине
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