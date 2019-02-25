Москва, 25 февраля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Москва заняла первое место популярных среди туристов и горожан театральных городов России. Такие данные опубликовало 25 февраля аналитическое агентство «ТурСтат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

В первой пятёрке театральных городов РФ также названы Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Читайте также: Назван самый романтичный город России

Наиболее популярными театрами столицы названы Большой театр, МХАТ имени Чехова, театр Ленинского комсомола («Ленком»), Московский театр мюзикла, Большой зал Московской консерватории, Большой Кремлевский дворец, «Современник», академический Малый театр России, академический театр имени Вахтангова, Московский международный Дом музыки, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и другие.

В Санкт-Петербурге популярны Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский театр, Малый драматический театр, Большой драматический театр имени Товстоногова, театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Балтийский дом, Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке и другие. В Екатеринбурге — Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музыкальной комедии, Свердловская филармония, Свердловский академический театр драмы, Камерный театр, Уральский театр эстрады, Екатеринбургский театр кукол, Коляда-Театр и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге экскурсионных туров, составленном «ТурСтат» в феврале, первое место занял Санкт-Петербург. На втором месте Москва, на третьем — Подмосковье. В исследовании подсчитано, что всего экскурсионный туризм в России составляет более 15 млн поездок и туров в год.

Читайте также: Москва уступила Санкт-Петербургу в рейтинге экскурсионных туров