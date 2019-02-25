Москва, 25 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В Москве 25 февраля ожидается снежная погода. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Фёдор Васильев. Оттепель. 1871

"На наступившей неделе в Москве будет тепло и слякотно», — отмечают синоптики.

Сегодня температура воздуха в столице поднимется до +2°С. Ветер будет дуть западный со скоростью 3−6 м/c. Влажность воздуха составит 92%. Давление — 740 мм ртутного столба.

Однако «Фобос» сообщает, что в среду 27 февраля в столичный регион прорвутся арктические воздушные массы. Это станет причиной похолодания. В среду температура воздуха днем не превысит — 6 °C.