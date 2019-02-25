Москва, 25 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В Москве в праздничные выходные, приуроченные к Международному женскому дню 8 марта поженятся около 1000 пар, это в два раза больше, чем в 2018 году, сообщается на портале мэра столицы.

Свадьба

8 марта московские ЗАГСы работать не будут. Торжественные церемонии пройдут во дворцах и залах бракосочетания 7 и 9 марта.

Кроме вальса Мендельсона для новобрачных прозвучат поздравления с Международным женским днём.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются поженились около 300 пар.

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