Москва, 25 февраля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. У южных рубежей России кружил самолёт Военно-морских сил США. Согласно данным мониторинговых ресурсов, патрульное противолодочное судно P-8A Poseidon вылетело с авиабазы Североатлантического альянса (НАТО) Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия.

aceebee Boeing P-8 Poseidon

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После этого, согласно информации авиационного ресурса Plane Radar, в 17:45 судно пересекло воздушное пространство Болгарии и начало разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья в районе Керченского пролива. Уточняется, что самолёт подлетел на расстояние 125 км от Крымского моста. Также маршрут воздушного судна пролегал в районе Севастополя.

https://twitter.com/ua4wiy_/status/1099682424785694720

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Разведку американский самолёт совершал на протяжении почти трёх часов.

Как сообщало ИА REGNUM, возле южных границ России американский самолёт-разведчик был замечен и в ноябре 2018 года. Противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США осуществлял разведку в районе Крыма и Керченского пролива. Тогда он приближался к береговой линии Крымского полуострова на 31 км.