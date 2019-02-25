Москва, 25 февраля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Электронные водительские права в России планируется ввести к 2020 году. Об этом сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

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Он отметил, что техническая база для перехода на такие документы уже готова.

«У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года», — приводит РИА Новости слова Черникова.

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Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями. После введения электронной версии прав водители смогут не носить с собой бумажные документы. При этом отмечается, что на водителях такой переход никак не скажется: имеющиеся у автолюбителей водительские удостоверения будут действительны.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о новых водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации транспортного средства с микрочипом МВД разработало в августе 2018 года. На новых водительских правах надпись «Водительское удостоверение» будет продублирована на английском и французском языках.

Также на лицевой стороне удостоверения в нижнем левом углу появится значок руля. Надпись RUS будет нанесена специальным защитным слоем. QR-код будет располагаться на задней стороне удостоверения в левом верхнем углу. Удостоверение будет изготавливаться на пластиковой основе и содержать микрочип и ряд дополнительных степеней защиты. Государственная пошлина при получении новых прав составит 3 тыс. рублей, СТС (свидетельства о прохождении регистрации) — 1,5 тыс. рублей.