Казань, 25 февраля, 2019, 03:54 — ИА Регнум.

Арбитражный суд Татарии по иску госкорпорации «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк) признал обоснованным заявление о признании банкротом бывшего председателя правления банка «Спурт» из Казани Евгении Даутовой и ввёл в отношении неё первый этап — реструктуризацию задолженности, призванную восстановить платежеспособность должника. Долг перед ВЭБ превысил 3,7 млрд рублей. Одновременно с этим завершены расследования уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и фальсификации отчётности, возбуждённые в отношении Даутовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Напомним, банк «Спурт» лишился лицензии и был признан банкротом в 2017 году. На начало 2019 года у банка установлена задолженность перед 2 485 кредиторами на общую сумму более 12,192 млрд рублей. Среди причин отзыва лицензии у банка — финансирование подконтрольных Даутовой коммерческих структур, в том числе АО «Казанский завод синтетического каучука», которое на сегодня находится на этапе внешнего управления и АО «КЗСК-Силикон», которое должно было стать оператором крупного химического проекта по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки.

В АО «КЗСК-Силикон» долю в 48% имело правительство РФ, а проект планировали финансировать за счёт займа от ВЭБ в размере 7,8 млрд рублей, но, выплатив 3,4 млрд рублей, госкорпорация приостановила транши — у сторон возникли разногласия по стоимости.

Это привело к цепочке банкротств, так как у оператора начали накапливаться долги перед исполнителями по госконтрактам. Одновременно с этим проблемы появились у самой 62-летней Евгении Даутовой и её компаний, что выступали поручителями по кредитам.

Параллельно банкротным делам в отношении экс-банкира было возбуждено уголовное дело по ряду статей. На сегодня завершено расследование по двум статьям — фальсификация финансовых документов учета и отчетности банка, а также злоупотребление полномочиями.

Следствие отмечает, что банк, который возглавляла Даутова, кредитовал обе связанные с нею организации, но, чтобы скрыть данный факт, в период с 2012 по 2017 год деньги переводились через подконтрольные экс-банкиру компании, а до конечного получателя они доходили по цепочке. Невозвратный долг из-за этих манипуляций составил свыше 2,49 млрд рублей. Помимо этого, глава правления подписала договоры цессии, приобретя права требования к «техническим» компаниям банка, кредиты по ним были заведомо невозвратными. Сумма составила 400 млн рублей. В ЦБ РФ обвиняемой предоставлялась фальсифицированную отчетность, чтобы скрыть от регулятора основания для отзыва лицензии. Ущерб в объёме 200 млн рублей был возмещён на этапе предварительного следствия, вину Евгения Даутова признала, на сегодня она находится под домашним арестом. Теперь решение за судом, в который отправлены все материалы дела.

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Банкротства экс-банкира как физлица в конце ноября 2018 года потребовал ВЭБ — главный кредитор аффилированных с Даутовой компаний. 20 февраля 2019 года суд удовлетворил требования, результативная часть вердикта суда была обнародована 22 февраля. Суд решил «признать заявление государственной корпорации «ВЭБ.РФ» обоснованным, и ввести в отношении гражданина Даутовой Евгении Валентиновны (ИНН 165 702 319 133), 27.06.1957 года рождения, место рождения: село Ям. — Посад Алатырского района Чувашской АССР, адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Султана Габаши, д.16, процедуру реструктуризации задолженности». Финансовым управляющим утверждён МихаилПавлов (член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» из Москвы).

«Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры реструктуризации задолженности. Включить требование Государственной корпорации «ВЭБ.РФ» на общую сумму 3 704 608 205 руб. 48 коп. в состав третьей очереди реестра требований кредиторов Даутовой Евгении Валентиновны», — уточнялось в определении суда.

Срок реструктуризации задолженности — до 15 августа 2019 года.

Определение исполняется немедленно, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд РТ в десятидневный срок.

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