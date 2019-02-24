Богота, 25 февраля, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой государства, прибыл в столицу Колумбии Боготу на встречу стран Группы Лимы, посвященную венесуэльскому кризису. Сообщение об этом опубликовано МИД Колумбии.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Гуайдо 24 февраля доставил в Боготу самолет колумбийских ВВС. Его встречал глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо и почетный караул.

Отмечается, что одиннадцатая встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы Лимы нацелена на принятие декларации, которая «будет способствовать дальнейшему созданию условий для свободы и демократии в Венесуэле». Гуайдо выразил благодарность колумбийскому народу и военным, президенту страны Ивану Дуке за попытку передать Венесуэле гуманитарную помощь.

В Группу Лимы входят 12 стран: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы. Ряд стран, включая США, признал его в этом статусе. Россия и некоторые другие страны по-прежнему считают президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

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