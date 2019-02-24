Пекин, 24 февраля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. В Китае в скором времени пройдет реформа оборонного воспитания, которая будет проводиться на базе документа, с которым общественность познакомят в нынешнем году, сообщает 24 февраля Синьхуа со ссылкой на циркуляр, опубликованный Государственной канцелярией оборонного воспитания КНР.

Luo Shaoyang Китайский солдат

Важной частью реформы пересмотр Закона об оборонном воспитании и разработка проекта положения по проведению этой работы в различных учебных заведениях, а также привлечения для участия в ней патриотических общественных организаций.

В рамках реформы планируется проведение ряда массовых кампаний, включающих лекции, конкурсы и другие обучающие мероприятия, целью которых провозглашается ознакомление молодежи о национальной обороне, ее организации и порядке.

В рамках одной из таких кампаний предполагается проведение дней открытых дверей в воинских частях НОАК, в частности, 1 августа, в День создания китайской армии, когда будет отмечаться 70-я годовщина со дня образования Вооруженных Сил КНР.