Вашингтон, 24 февраля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена изменить свое решение по выводу войск из Сирии в связи с жесткой позицией союзников США. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

На днях США предложили Германии, Британии и Франции остаться на территории этой страны и взять на себя создание зоны безопасности между сирийскими курдами и Турцией. Обсуждаемую зону безопасности планируется создать за счет сирийской территории шириной 32 километра вдоль турецкой границы.

Однако союзники США категорически отказались оставаться на территории Сирии после полного вывода американских войск. В связи с этим решение о полном выводе войск США трансформировалось в решение о частичном выводе войск. Пентагон сообщил, что 200 американских военнослужащих останутся на северо-востоке Сирии, и 200 военнослужащих — на базе Эт-Танф у границы с Иорданией.

Контингент на северо-востоке Сирии будет поддерживать основных местных союзников США в стране — Сирийские демократические силы (сирийских курдов). Контингент в Эт-Танфе будет формально решать контртеррористические задачи, а на самом деле будет заниматься сдерживанием Ирана в этом регионе.

ИА REGNUM обратилось с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву. По мнению эксперта, отказ американцев от полного вывода войск — это плохой вариант для Сирии. В конечном итоге это приведет к затягиванию ситуации. Воспрянут сирийские курды, и продолжится проект по формированию их квазигосударства на северо-востоке Сирии.

Владимир Васильев также сказал: «Отказ от вывода войск — это и камень в огород Турции, получается, отказ от предыдущих договоренностей. Это означает сохранение автономии сирийских курдов и их военной инфраструктуры. С другой стороны, это придаст дополнительный импульс сближению Турции и России».

Он также добавил: «Отказ от полного вывода войск США из Сирии создает серьезную угрозу политическому и экономическому суверенитету страны. Под контролем США и их союзников остается 70 процентов нефтяных месторождений страны, которые расположены как раз в регионе, удерживаемом Сирийскими демократическими силами. Кроме того, это усиливает и позиции Израиля в регионе, что явно нежелательно для Дамаска».