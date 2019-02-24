Вашингтон, 24 февраля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Военным Венесуэлы грозят «санкции и изоляция» в том случае, если они не пропустят гуманитарную помощь в страну. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

«У военных Венесуэлы есть выбор, — написал Болтон. — Принять демократию, защитить гражданское население и пропустить гуманитарную помощь или столкнуться с ещё большими санкциями и изоляцией».

Напомним, 23 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своём микроблоге в Twitter сообщила, что власти Венесуэлы приняли решение о закрытии трёх мостовых переходов на границе с Колумбией.

По ее словам, данное решение было принято в связи с «серьёзными и незаконными угрозами миру и суверенитету Венесуэлы».

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