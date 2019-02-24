Москва, 24 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Российская Федерация не знает ни о каких проектах рамочного соглашения о мирном договоре с Японией. Об этом в интервью вьетнамским и китайским телеканалам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает заключить с Россией некое рамочное соглашение о мирном договоре. Уточнялось, что такое соглашение Абэ предложит заключить в конце июня 2019 года, когда в Осаке будет проходить саммита «Большой двадцатки».

Однако глава МИД РФ заявил, что ему ничего о таком соглашении не известно.

«Никто и никогда не видел никаких рамочных проектов. Я не знаю, что наши японские соседи имеют в виду», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются под предлогом заключения мирного договора отторгнуть от России часть Сахалинской области в виде как минимум четырех остров Курильской гряды.