США, 23 февраля, 2019, 23:15 — ИА Регнум. 22 февраля, согласно информации размещённой на официальном сайте НХЛ, «Блю Джекетс» выменяли именитого центрфорварда Мэтта Дюшейна у «Оттавы», произведя новую громкую новость в самый разгар дедлайна НХЛ.

Sergei ~ 5of7 Мэтт Дюшейн

Также «Коламбус» получил права на защитника Юлиуса Бергмана.

В свою очередь «жакетам» пришлось лишиться пары форвардов и нескольких пиков. К организации канадского клуба уже присоединились 20-летний россиянин Виталий Абрамов и 21-летний Юнатан Давидссон. Помимо двух перспективных игроков «Оттава» заполучила в свои руки также два выбора на драфте, один из которых условный. «Сенаторз» на полных правах овладели выбором в 1 раунде драфта 2019 года, и, если «Коламбус» продлит контракт с Дюшейном, «Оттава» получит выбор в 1 раунде драфта 2020 года.

Новоиспеченный форвард «Коламбуса» Мэтт Дюшейн успел провести первый матч за новую команду, после своего недавнего обмена из «Оттавы». Примечательно, что Дюшейн проводил свой первый матч против своей бывшей команды, повторив историю ноября 2017 года, когда, после обмена из «Эвеланш» в «Оттаву» ему пришлось дебютировать за «Сенаторз» в играх против «Колорадо», в рамках выставочных игр НХЛ в Швеции.

Канадец провёл на льду 19 минут 11 секунд и отметился 3 бросками в створ ворот при 2 перехватах и 53% выигранных вбрасываний.

Мэтт поделился впечатлениями от дебюта за «Блю Джекетс» в матче против «Оттавы» в послематчевом интервью.

«С Панариным и Эткинсоном было интересно. С ума сойти, что при всех шансах нам сегодня не удалось забить в равных составах. У нас многое получалось. В начале мы попали в штангу, потом была перекладина в большинстве. Но в целом мы действовали отлично, и будем только прибавлять», — цитирует слова Дюшейна официальный инсайдер НХЛ.

Также Дюшейн тепло высказался о Панарине, подчеркнув их схожую манеру игры, канадцу понравился его «акцент». Он попросил руководство «Коламбуса» оставить россиянина в составе до конца сезона.

В этом сезоне Мэтт Дюшейн провёл 51 игру и набрал 58 (27+31) очков при показателе полезности «-2». Канадец уже опередил свои показателе прошлого сезона, тогда он набрал лишь 49 очков за 68 игр.