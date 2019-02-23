Богота, 23 февраля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. В Колумбии произошел взрыв на нефтепроводе, который принадлежит госкомпании Ecopetrol. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

Surian Soosay Террорист

ЧП произошло в ночь на 23 февраля в южной провинции Путумайо. По последним данным, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

Ответственность за подрыв нефтепровода, который на момент ЧП не работал, пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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